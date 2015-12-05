ВСЕГДА ТОЛЬКО САМОЕ СВЕЖЕЕ И ВКУСНОЕ Мы очень рано встаем и едем на оптовые базы, производства, ярмарки, чтобы закупить для Вас только самые свежие продукты! Именно поэтому Вы каждый день получаете свой заказ самого отменного качества и главное первой свежести. Мы знаем как Вы стараетесь кормить своих клиентов только самыми полезными и вкусными блюдами, поэтому всячески Вам в этом помогаем! Доставка только свежих продуктов в рестораны - наш приоритет!

Работая с нами Вам больше не придется заключать договора с несколькими поставщиками на разные категории продуктов для ресторанов, путаться в накладных, бороться с задержками, возвратами и форс-мажорами. Это реально очень удобно, когда один единственный поставщик поставляет Вам всё, сразу и в одно время! Даже если в нашем прайсе нет чего-то редкого, но так необходимого именно Вам - мы будем закупать это специально под Вас. Доставка продуктов в рестораны от нашей компании - это Ваше спокойствие!

1 0 лет в деле Безусловно доверять нужно только профессионалам - таким как мы!) Мы уже 10 лет занимаемся бизнесом поставки продуктов питания в рестораны и кафе Москвы и Московской области. Основные наши клиенты - это рестораны, кафе, бары, суши-бары, пиццерии, ночные клубы, fast-food, столовые и другие заведения общественного питания. За 10 лет мы руку набили, собак всех съели :) знаем все нюансы и детали своей работы. Относимся к делу педантично и с искренней любовью - проверьте сами, закажите пробный заказ! Поставка продуктов питания в рестораны и кафе на протяжении 10-ти лет - это серьезно!

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НАШИ ПОСТАВЩИКИ

Алёна Дорофеева На протяжении всего срока сотрудничества, а это, не многим не мало - 3 года, ни разу не возникало ситуации, которую решить бы не удалось. Лояльности компании Продуктар должны поучиться другие поставщики продуктов и не только)) Да, идеализировать компанию нельзя, бывают и проблемы. Но суть именно в том, как эти проблемы решаются. Возврат? - пожалуйста. Замена? - пожалуйста. Дозаказ? - без проблем. У нас 24 заведения и во все продукты поставляет Продуктар. А начинали с 3-х. Это о многом говорит. Пётр Романов Сегодня тяжело найти поставщика продуктов питания для ресторана. Точнее найти то легко, а вот надежного - не просто. До Продуктар, мы работали, как минимум, с 4-мя разными поставщиками, включая и одного комплексного. Но опоздания, халатность, не свежие продукты, нежелание ничего менять - убивают сервис и качество блюд. Благодаря участию Продуктара мы наладили выпуск готовых блюд очень высокого качества. Что в свою очередь повысило привлекательность заведения для гостей. Антон Львов Ресторан "Жемчужина" выражает сердечную и профессиональную благодарность компании Продуктар за поставку продуктов питания в наш ресторан. Продукты всегда свежие, хорошо упакованные, расфасованные. Шеф-повар в восторге от данного поставщика. Работаем мы с Продуктаром уже более года и на основании опыта - можем рекомендовать данного поставщика продуктов как надежного партнера. Надеемся на долгое плодотворное сотрудничество! Желаем процветания и не болеть! ПОСТАВЩИК ПРОДУКТОВ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ И КАФЕ № 1 ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ И ЦЕНЫ В НАШЕМ ПРАЙСЕ Получить прайс Для лиц, принимающих решение - предусмотрены приятные бонусы!

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ Элина Стародуб Владимир Афанасьев Валентина Юсупова Если говорить простыми словами, то работать с компанией продуктар - это клёво! Мы заключили договор примерно уже год назад и менять поставщика не собираемся, все устраивает. Машина приходит всегда вовремя (с учетом пробок, конечно), привозят то, что заказываем, меняют то, что не устраивает, водитель помогает разгружать машину, а то у нас одни дамы повара. В общем только положительные эмоции. Хочу пожелать Вам роста и процветания, а еще не испортиться когда станете больше :))) У меня сеть ресторанов в Москве и Московской области, сам я живу обычно в Латвии. Именно поэтому для меня было очень важно найти поставщика, которого не нужно будет контролировать каждый день. Сначала с одними работал, те косячили постоянно, потом с другими... Теперь работаю с продуктаром, договора заключены на все 8 ресторанов. Могу спокойно находиться дома и не думать о том, что поставщик меня снова подведет. Надеюсь так оно и будет оставаться. Удачи и успехов! Могу сказать только спасибо за полтора года сотрудничества.Я шеф-повар одного очень известного ресторана и как никто другой разбираюсь в продуктах, а так же в своевременности их получения. Опоздали продукты - не приготовили что-то важному гостю - репутация испорчена навсегда. Продуктар много раз нас выручали в таких ситуациях, довозили продукты, если мы что-то забыли добавить в основной заказ, большое за это спасибо от лица всего персонала!

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